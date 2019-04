Mercoledì 24 Aprile 2019, 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di settantasette anni, Pietro Esposito, è stato travolto e ucciso da un'autovettura, nel comune di Qualiano, mentre attraversava le strisce pedonali. Per l'anziano, residente a Villaricca, non c'è stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di oggi. Sul posto sono giunti anche gli agenti della municipale di Qualiano e i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. L'incidente è avvenuto in via Campana, nei pressi del supermercato Decò. Il pensionato è stato investito e ucciso da una Hyundai rossa guidata da una donna. Indagini in corso per fare luce sulla dinamica dei fatti.