Pensionato perde la carta Postamat: donna gli azzera il conto, arrestata

Sabato 22 Dicembre 2018, 10:08 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2018 10:12

I carabinieri della compagnia di Giugliano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, a carico di una 49enne di Frattamaggiore già nota alle forze dell'ordine, ritenuta responsabile di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento. Le indagini della stazione dei carabinieri di Frattamaggiore sono iniziate da due diverse denunce presentate da un uomo che in un primo momento aveva solo dichiarato di aver smarrito un borsello contenente, tra altre cose, la sua carta postamat con il codice di sicurezza e, ma solo successivamente, aveva aggiunto di avere appurato tramite estratto conto che l’intero accredito della pensione, circa mille euro, era stato completamente azzerato con quattro operazioni di prelievo.I militari dell’Arma hanno subito acquisito i filmati di videosorveglianza degli uffici postali di Frattamaggiore e Crispano. L’analisi delle immagini ha permesso di attribuire la responsabilità dei primi due prelievi alla donna che, subito dopo aveva ceduto la carta ad altro soggetto in via d’identificazione. Quest’ultimo aveva effettuato altri due prelievi.