Mercoledì 5 Giugno 2019, 11:11

TORRE DEL GRECO. Anniversario dell’incoronazione dell’Immacolata da parte dei torresi: processione serale straordinaria. Fermento in città nell’anno giubilare, in particolare nel mese di giugno dedicato a San Vincenzo Romano con una serie di appuntamenti religiosi, culturali e folcloristici. Dopo «Due giorni per torre» (organizzazione GaT e Basilica di Santa Croce) che ha visto circa 5mila visitatori per un percorso alla scoperta delle bellezze della città e per il recupero della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, la città si prepara alla processione notturna dell’Immacolata che si terrà sabato alle 21. Organizzazione affidata al parroco di Santa Croce, don Giosuè Lombardo e al vice don Domenico Panariello.L’evento è in onore dei 65 anni dell’Incoronazione della statua della Madonna, nel 1954. L’ultima volta risale al maggio 2012 in occasione dei 150 anni del voto fatto dai Torresi alla Vergine Maria. La processione si terrà Sabato 8 Giugno alle ore 21 e attraverserà queste strade: uscita dalla Basilica,Via Comizi,Largo Costantinopoli,Via Fontana,Ponte Ferrovia,Banchina Porto,Corso Garibaldi,Via Agostinella,Largo San Giuseppe,Via XX Settembre,Piazza Luigi Palomba,Corso Umberto I , Via Beato Vincenzo Romano , Piazza Santa Croce e in conclusione ci sarà l’atto di affidamento della città all’Immacolata. Preparati momenti scenografici al porto presso i Cantieri Palomba, con il coordinamento di Giuseppe Borriello, Giuseppe e Raffaele Aurilia.L’incoronazioneNel 1954 il Vaticano proclamò l’Anno Mariano per il centenario del dogma dell’Immacolato concepimento di Maria (1854). La comunità torrese da sempre devota all’Immacolata, colse l’opportunità di manifestare tutta la propria devozione alla Madonna. I fedeli ebbero l’idea incoronare simbolicamente la statua dell’Immacolata presente nella Basilica di Santa Croce e simbolo della processione sacra dell’8 Dicembre. Mons. Stefano Perna, allora Preposto Curato della Basilica di Santa Croce, e il Sindaco Francesco Coscia, firmarono la petizione per ottenere la grazia dell’incoronazione e la inoltrarono al Vaticano l’8 Novembre 1953. Anche l’Arcivescovo di Napoli, Marcello Mimmi, prese a cuore la richiesta del popolo torrese ed, infatti, fu lui a curare passo passo l’istruttoria a Roma.Finalmente, il 22 Febbraio 1954, il Vaticano autorizzò l’Arcivescovo Mimmi a procedere con l’incoronazione e dispose alcune modifiche da apportare alla statua ed alcune direttive sullo svolgimento della funzione.La corona, però, doveva essere un regalo a cui tutti i torresi potevano partecipare. Per questo motivo, l’8 Maggio dello stesso anno fu indetta la “giornata dell’oro”: chiunque volesse esprimere la propria devozione poteva recarsi in Piazza Santa Croce (allestita e decorata per l’occasione) e offrire pubblicamente gioielli e oggetti in oro da trasformarsi nella corona per l’Immacolata.