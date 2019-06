CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 23 Giugno 2019, 12:18

L'indagine aperta dalla procura di Nola, ancora ferma alla fase di ascolto di alcuni testimoni informali, è molto delicata: una donna di Pomigliano, Maria Rosaria De Angelis, di 59 anni, alla quale è stata amputata la gamba sinistra per motivi di salute, sarebbe stata costretta a pagare una tangente di 5200 euro a un consigliere comunale di maggioranza. Una tangente che sarebbe stata chiesta dal politico attraverso un pizzino, un foglietto consegnato al marito della donna.LA DENUNCIAMotivo del pagamento: ottenere la pensione d'invalidità. La pensione è stata poi effettivamente ottenuta. Il suo ammontare mensile, erogato attualmente dall'Inps, è di 289 euro. Ma ne è scaturito uno scandalo. Il marito della donna mutilata, Angelo De Cicco, di 52 anni, ha infatti denunciato il consigliere comunale nella locale stazione dei carabinieri. Intanto, secondo indiscrezioni, i militari, su delega della procura, hanno ascoltato le prime testimonianze. Secondo quanto emerso finora il politico locale avrebbe anche costretto le vittime, marito e moglie portatrice di handicap, a pagargli una serie di bollette personali in un ufficio postale di Pomigliano prelevando le somme necessarie dal libretto di risparmio della signora De Angelis. La denuncia da parte del marito della donna invalida è scattata dopo che l'avvocato, indicato dal consigliere comunale per occuparsi della pratica di domanda di pensione, avrebbe reso noto di aver ricevuto dallo stesso consigliere solo 1600 euro di onorario per il lavoro svolto.