«Per una economia umana», la sfida della diocesi di Nola per una formazione sociopolitica

Al via l’Itinerario di formazione sociopolitica e imprenditoriale Per una nuova cultura del fare. Persone, lavoro, creato e futuro, organizzato da Pastorale per la Carità e la Giustizia e Pastorale per il Laicato e l’Evangelizzazione della diocesi di Nola.

L’inaugurazione pubblica del percorso si terrà sabato 29 gennaio, alle 15.30, nel Seminario vescovile di Nola, con l’incontro “Per un’economia umana”.

Dopo i saluti del vescovo di Nola, Francesco Marino, e di Ciro Fiola, presidente della Camera di commercio di Napoli, l’introduzione a cura di Sergio Beraldo, docente di Economia politica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, su “L’economia al servizio della persona”; quindi la relazione di Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno, su “L’economia profetica di Giuseppe Toniolo”, tema legato a un saggio di monsignor Sorrentino di recente uscita dal titolo “Economia umana. La lezione e la profezia di Giuseppe Toniolo: una rilettura sistematica, nel quale il vescovo esplora la visione tonioliana del rapporto tra etica ed economia”.

«L’iscrizione all’itinerario sociopolitico dovrebbe nascere da una forte ambizione: il desiderio di un impegno quotidiano nei luoghi che si abitano - sottolinea Giuseppina Orefice, responsabile dell’Itinerario di formazione - Il futuro delle generazioni che verranno si costruisce oggi, traducendo le visioni in azioni per aiutare le comunità nella transizione ecologica, sociale e spirituale verso il bene comune. Siamo felici di iniziare questo nuovo anno della Scuola con la voce di monsignor Sorrentino, originario della nostra diocesi, e di avere, per questo incontro, la collaborazione della Biblioteca diocesana San Paolino».

Quella del 29 gennaio è la prima tappa di un percorso che arriverà fino a maggio: l’inaugurazione è aperta a tutti mentre gli altri incontri sono riservati agli iscritti. L’itinerario formativo è promosso in collaborazione con Ufficio di pastorale Sociale, Lavoro, Giustizia e Pace, Custodia del creato, Azione cattolica, Ufficio comunicazioni sociali, Camera di Commercio di Napoli e Università degli Studi di Napoli Federico II.

Le tappe successive del percorso saranno dedicate ai temi Lavoro dignitoso (sabato 25 febbraio 2022 - dalle 15 alle 18), Impresa sostenibile (26 marzo 2022, dalle 15.30 alle 18.30), La salvaguardia della Casa comune (sabato 28 maggio 2022, dalle 15.30 alle 18.30). Venerdì 28 aprile 2022, poi, a Scafati, alle ore 19:30 si svolgerà la Veglia di preghiera per i lavoratori.

È possibile iscriversi fino al 15 febbraio. Tutte le informazioni su www.diocesinola.it.

Per la partecipazione, obbligatorio il Green Pass Rafforzato.