Percosse ed estorsione ai genitori ultra 80enni: preso figlio violento nel Vesuviano

Domenica 24 Marzo 2019, 13:22

Un 51enne di Terzigno già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di armi e stupefacenti è stato arrestato dai carabinieri della stazione di terzigno e della sezione radiomobile di torre annunziata per maltrattamenti ed estorsione in famiglia e per resistenza a pubblici ufficiali.In casa aveva minacciato e picchiato i genitori ultra 80enni per farsi consegnare del denaro da spendere in droga e alcol. A telefonare al 112 ed a chiedere aiuto è stata la madre, ormai esasperata.Nel giro di qualche minuto nell’abitazione sono intervenuti i carabinieri. Il 51enne era fuori nei pressi di casa e appena ha visto i carabinieri li ha minacciati con un coltello. Poi si è dato alla fuga a piedi anche per la pineta del parco del Vesuvio.I carabinieri lo hanno inseguito raggiungendolo e bloccandolo in via Imblema. Addosso gli hanno trovato un paio di forbici; in macchina, senza alcun motivo plausibile, aveva dei coltelli, una bottiglia contenente liquido infiammabile ed alcuni arnesi atti allo scasso. Dopo le formalità lo hanno tradotto in carcere.