Domenica 14 Aprile 2019, 13:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO. Perde alle slot machine e rivuole i soldi indietro: prende a schiaffi il titolare e sfascia il centro scommesse. Ieri sera i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Torre del Greco, agli ordini del capitano Emanuele Corda, sono intervenuti nel centro scommesse Planetwin in via Luise e hanno arrestato un 41enne pegiudicato del posto che si era reso responsabile di una serie di azioni violente ed era in preda ad una crisi di follia. L’uomo, abituale frequentatore del locale, poco prima aveva perso 500 euro alle slot machine ma non accettando la perdita si era avvicinato minacciosamente al titolare del locale richiedendo i soldi indietro. «Ridammi i soldi o ti sfascio il locale», aveva urlato al titolare.Ma al rifiuto di quest’ultimo, il 41enne è diventato sempre più minaccioso fino ad arrivare alle mani. Ha preso a schiaffi il titolare del centro scommesse e poi, non contento, ha cominciato a sfasciare le macchinette con una sedia. Intervenuti immediatamente i carabinieri dell’Aliquota radiomobile hanno fermato l’uomo, arrestato per tentata estorsione, e prestato soccorsi alla vittima che è stata medicata al pronto soccorso con una prognosi di tre giorni. Un episodio simile, già accaduto in passato nel napoletano, si era verificato il 3 aprile scorso a Roma quando un 21enne disoccupato del posto, dopo aver perso circa 3mila euro alle slot aveva minacciato il titolare per riavere i soldi indietro e al suo rifiuto aveva sfasciato il locale, finendo in manette.Inoltre, nel corso di un’operazione ad alto impatto per il contrasto delle illegalità i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco nelle ultime 24 ore hanno eseguito una serie di arresti, sequestri e denunce nel napoletano. Ad Ercolano, in via San Giulio, nei pressi del fortino del clan a Pugliano, hanno scoperto 125 grammi di hashish in dosi e un bilancino nascosti nell’intercapedine di un muro, verosimilmente materiale di spaccio nella zona. La droga è stata sequestrata ed è scattata una denuncia a carico di ignoti. A Torre del Greco, i carabinieri hanno arrestato un pregiudicato 34enne per evasione: era agli arresti domiciliari ma è stato scoperto in strada, zona centro, mentre passeggiava liberamente. A Cercola, invece, i carabinieri hanno arrestato due napoletani per tentato furto di pentolame e infissi. I due pregiudicati avevano sottratto ad una fabbrica della zona circa 40 pentole e alcuni infissi, ma sono stati scoperti dagli uomini dell’Arma mentre caricavano in auto parte del materiale. Così sono stati bloccati dalla pattuglia e arrestati.Nell’intera giurisdizione, poi, i militari della Compagnia di Torre del Greco, hanno denunciato 3 parcheggiatori abusivi per reiterata attività illecita e ne hanno multati altrettanti, per migliaia di euro. Tre persone, inoltre, sono state denunciate all’autorità giudiziaria per tentata truffa. In pratica si presentavano a casa di utenti anziani, in veste di delegati di famose società per servizi di energia elettrica, e con il pretesto di svolgere indagini di mercato facevano firmare ai malcapitati dei moduli che li costringevano a cambiare gestori. Infine, sono scattate 35 segnalazioni all’AG per consumo di droga: tra i segnalati anche molti minori.