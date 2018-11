Si chiamava Carmela Sabia, 70 anni, vedova con 2 figli grandi, la donna procidana che nella notte è deceduta all'ospedale «La Schiana» di Pozzuoli, dove era stata portata in codice rosso, in seguito ad un incidente stradale accaduto ieri sera sull'isola di Arturo. La donna stava percorrendo a bordo di un'utilitaria via Belvedere, all'improvviso ha perso il controllo e l'auto che conduceva si è schiantata contro un muro di confine. Sia Carmela Sabia che la nipote che era al lato del guidatore sono state soccorse e portate al presidio sanitario di Procida «Gaetanina Scotto di Perrotolo», qui le condizioni della 70enne si sono dimostrate sin da subito preoccupanti e i sanitari ne hanno disposto l'immediato trasferimento alla «Schiana» di Pozzuoli avvenuto a mezzo idroambulanza. Nella notte le condizioni di Carmela Sabia sono peggiorate e la donna è deceduta. Per le dinamiche dell'incidente la Polizia Municipale di Procida eseguirà accertamenti. «O sarà stata una fatalità legata al malfunzionamento dei freni o avrà contribuito la superficie della strada umida per la rugiada», dice il sindaco di Procida Dino Ambrosino, addolorato per l'accaduto.

Domenica 11 Novembre 2018, 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA