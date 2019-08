Un uomo di 42 anni si è recato presso il Commissariato di San Giorgio a Cremano per denunciare lo smarrimento della carta d’identità. L’uomo è stato riconosciuto da un poliziotto quale autore di una serie di furti a box privati avvenuti all’inizio del mese e ripresi dalle telecamere del condominio. Il 42enne, ormai scoperto, ha ammesso di aver svaligiato due garage nella notte tra l’8 e il 9 agosto. Gli agenti l’hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato e continuato.

Giovedì 29 Agosto 2019, 19:16

