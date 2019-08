I carabinieri della tenenza di Caivano, durante un servizio di prevenzione e contrasto ai reati ambientali svolto con personale dell’A.s.l. Napoli 2 nord, hanno sorpreso un dipendente della ditta incaricata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani per il comune di caivano lungo la strada comunale marzano mentre effettuava un travaso, tra due autocompattatori, dei rifiuti urbani raccolti. la manovra sconsiderata ha provocato la perdita di percolato nelle caditoie e sul terreno per cui i militari hanno interrotto l’operazione. Hanno poi identificato l’uomo, un 51enne di nola, denunciandolo per gestione non autorizzata di rifiuti. i 2 compattatori sono stati sottoposti a sequestro.

Giovedì 1 Agosto 2019, 10:53

