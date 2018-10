Pericolo crolli: chiuso corso Europa a Casavatore, viabilità in tilt

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 10:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Edificio disabitato a rischio crollo in via Concezione, pericoli per altri due fabbricati al corso Europa: è emergenza rossa in città dopo l'intensa ondata di maltempo dei giorni scorsi. Scattano divieti e chiusure al traffico di un tratto del corso Europa, una delle arterie più importanti della città. Viabilità letteralmente in tilt: non si contano le proteste degli automobilisti. Comune impegnato su più fronti per creare un piano viario alternativo, con l'istituzione di divieti di sosta e di accesso che permettano la fluidità della circolazione stradale nonchè la messa in sicurezza dei pedoni. Al corso Europa è stato istituito il senso unico di marcia in corrispondenza di via Concezione, in direzione Circumvallazione esterna; divieto di accesso sul corso Europa altezza via del Cassano direzione piazza XXX Luglio, con obbligo di svolta a destra per via del Cassano. Divieto di accesso, inoltre, da piazza Gaspare Di Nocera in direzione di via San Gennaro, escluso residenti e divieto di sosta sulla via San Gennaro dal civico 26 al civico 38. Senso unico di marcia da via San Pietro, direzione piazza Gaspare Di Nocera. Divieto di transito veicolare, infine, in via Concezione dal civico 6 fino all'angolo del corso Europa. Fino all'esecuzione della messa in sicurezza dei fabbricati al corso Europa, i veicoli provenienti dalla Circumvallazione esterna hanno l'obbligo di svoltare a destra in via De Nicola.