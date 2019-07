CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 13 Luglio 2019, 07:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il campanile di Santa Chiara è a rischio crollo, ma il Fec non interviene. A dirlo è un'ordinanza del Comune emanata due giorni fa, come riportato dal Mattino. Le prime avvisaglie c'erano state l'8 aprile, quando un sopralluogo dei vigili del fuoco aveva fatto emergere il pericolo «per la caduta di piccole pietre dalla facciata», come si legge negli atti. Ciò che poi gli stessi vigili avevano notificato al proprietario del monumento, il Fondo edifici di culto del ministero degli Interni. Ma ad oggi quest'ultimo, in seguito ad un ulteriore sopralluogo del 20 maggio, avrebbe dovuto produrre un certificato di eliminato pericolo al servizio sicurezza abitativa del Comune che, di fatto, non è arrivato. Da qui l'ordinanza firmata dal sindaco Luigi de Magistris per mettere in sicurezza la facciata del campanile a tutela della pubblica incolumità. Fino a ieri però l'area non era stata nemmeno transennata.