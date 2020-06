Pericolo di infiltrazione mafiosa dopo il covid, Franco Roberti: «Bisogna tenere alta l'attenzione sui territori»

Ultimo aggiornamento: 21:58

«Le mafie possono sfruttare questo momento di crisi di liquidità attraverso i loro proventi illeciti che mettono a disposizione dei cittadini come un vero “soccorso criminale”».Queste le dichiarazioni dell'europarlamentare ed ex procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, a margine dei festeggiamenti per i 20 anni de “Il Corriere di Pianura”. Un allarme sollevato durante la pandemia e che mai come ora, deve essere scongiurato.«Questo pericolo l'ho segnalato diversi mesi fa – continua Roberti – e mai come oggi lo ribadisco. Quella che stiamo vivendo è una particolare fase storica le e mafie sono pronte a sfruttarla. Attraverso i loro proventi illeciti possono racimolare consensi ed acquisire occultamente esercizi commerciali o attività imprenditoriali. Bisogna tenere alta l'attenzione sul territorio con gli sforzi della magistratura e delle forze di polizia. Ma anche i cittadini devono fare la loro parte attraverso la denuncia dei tentativi di aggressione all'economia legale. In ultimo poi, la stampa ha il dovere di informare puntualmente e correttamente la popolazione».Anche l'informazione quindi, soprattutto in territori difficili come quello di Pianura, gioca un ruolo fondamentale. Una vera “missione” che ogni giorno i cronisti sono chiamati a svolgere con professionalità e dedizione.«Non è facile per noi – dichiara il giornalista Armando De Martino – lavorare in questi territori. Sappiamo della difficoltà di questi quartieri e sappiamo quanto sia importante il nostro lavoro. Noi facciamo cronaca tutti i giorni e questo ci mette in contatto con decine di storie e vicende che ci avvicinano alla gente. Proprio per loro crediamo sia importante continuare a lavorare con passione e correttezza. L'informazione è il nostro vero baluardo contro le mafie».