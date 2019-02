Pericolo a Fuorigrotta: si sradica la copertura di un palazzo in via Giacomo Leopardi

Sabato 23 Febbraio 2019, 12:29 - Ultimo aggiornamento: 23-02-2019 13:02

C’è ancora tanta paura in strada a causa del forte vento che questa mattina ha investito la città. A Fuorigrotta e più precisamente lungo via Giacomo Leopardi, ad essere sradicata dal vento è stata l’intera copertura di un palazzo. In questo momento l’area è stata chiusa al traffico pedonale e veicolare, in attesa degli interventi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Attualmente non si registrano feriti.