Domenica 30 Settembre 2018, 14:30

Imboccare lo svincolo Ponticelli - Barra sulla strada statale 162, può essere estremamente rischioso. Dall’immondizia accatastata ai margini della carreggiata alle buche sull’asfalto, il tratto finale della rampa che porta su via Argine è una vera trappola mortale per centauri e automobilisti.Una “strada del terrore” che i residenti hanno cercato di mettere in sicurezza con interventi fai da te. È il caso ad esempio, di una voragine riempita con terreno e rifiuti all’imbocco di via Dorando Pietri. Una voragine che in passato ha causato non pochi incidenti e su cui gli operai della Napoli Servizi, non sono mai intervenuti.Attualmente le auto, proprio per evitarla, procedono in fila indiana ma il problema non è del tutto risolto. A peggiorare le cose, la scarsa illuminazione che nel corso della notte, la rende del tutto invisibile.