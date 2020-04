L'emergenza Coronavirus ha assestato un danno enorme ai normali servizi di gestione e manutenzione della città. Ma la burocrazia farraginosa sta facendo, almeno nelle aree periferiche della città, ancora più danni. E' il caso del quartiere San Pietro a Patierno dove la mancata cura delle strade si è tradotta in una vera e propria "esplosione" di verde - stavolta nella sua accezione negativa - dietro le quali si nascondono le solite grosse cataste di rifiuti abbandonati dagli incivili che, anche in piena emergenza Covid, non mancano. Via Rosa dei Venti è forse la fotografia più emblematica di una situazione che sembra essere sfuggita totalmente di mano al Comune di Napoli. Qui alcune zone a ridosso degli enormi palazzoni popolari di via della Bussola si sono trasformate in giungle urbane dove è impossibile anche il semplice transito pedonale. Una situazione, quella di via Rosa dei Venti, che si trascina ormai da diverse settimane nonostante le vibranti proteste dei cittadini e le continue segnalazioni agli organi preposti.

LEGGI ANCHE Coronavirus a Napoli, Scampia in allarme: «La miseria uccide più dell'epidemia»

Da ormai diverso tempo l'azienda municipalizzata per la raccolta dei rifiuti ha "scisso" in due il servizio, distinguendo tra servizio di spazzamento e servizio di raccolta rifiuti. Una razionalizzazione - o almeno un tentativo - che sembra aver portato più danni che benefici nei quartieri di periferia. Ad aggravare ulteriormente la situazione, quella che sembra essere una "guerra sotterranea" tra la stessa Asìa e Napoliservizi per la gestione della responsabilità circa gli interventi sulle pertinenze stradali nei territori periferici.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Da diverso tempo - ha affermato il consigliere della VII Municipalità- continuo a segnalare lo stato fatiscente di alcune aree del quartiere, in particolare di alcune pertinenze di via Rosa dei Venti, a San Pietro a Patierno. Sia Asìa che Napoliservizi si rimpallano la responsabilità degli interventi e, con il passare delle settimane, stiamo assistendo alla crescita di una rigogliosa vegetazione che potrebbe pure essere una cosa positiva se non fosse altro che non ci troviamo in un bosco ma in un'area urbana densamente popolata. Il Comune di Napoli - prosegue l'esponente del settimo parlamentino - deve predisporre un programma dove tutte queste aree urbane sono censite e sono ben chiare le responsabilità circa gli interventi di manutenzione da realizzare. Non si può lasciare tutto all'improvvisazione, perchè i risultati li abbiamo ogni giorno sotto agli occhi. Non si può consentire che le cose vadano avanti in questo modo - l'affondo di Grazioso - i cittadini napoletani pagano ogni mese lautissimi stipendi ai dirigenti delle partecipate comunali e ogni volta, per ottenere un intervento, siamo costretti a dover fare prima delle ricerche per capire di chi sia la competenza sugli interventi perchè i responsabili preposti non sono in grado di dircelo».