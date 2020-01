LEGGI ANCHE

Stop ai rinnovi e alle nuove emissioni dei contrassegni auto per gli invalidi. Accade a Napoli, dove centinaia di disabili , da circa un mese, sono costretti a rinunciare ai propri diritti. L’ufficio comunale competente, in via Salvatore Tommasi, non rilascia più tagliandi e non è in grado di accettare richieste per il rilascio dei permessi perché gli sportelli dedicati a questo servizio sono chiusi.La maggior parte degli utenti hanno scoperto il grave disservizio, quando si sono recati negli uffici il giorno dell’appuntamento previsto per adempiere alle pratiche di ufficio. «Gli uffici comunali mi avevano fissato l’appuntamento per il 26 gennaio ma quando sono arrivato allo sportello, non ho trovato nessun impiegato - denuncia Franco Mayer, reverendo della Chiesa Valdese a Napoli - mi hanno detto che mancava il personale e non mi hanno potuto fissare nuovamente un appuntamento, né comunicarmi una data per la riapertura degli uffici». Sono decine le persone che, ogni giorno, si recano in via Tommasi, scoprendo che dovranno attendere ancora tempo per ottenere il tagliando “H”.Nel frattempo, da parte degli uffici comunali non ci sono stati avvisi e comunicazioni inoltrate ai richiedenti che attendevano le pratiche e c’è confusione riguardo la possibile ripresa del funzionamento del servizio. «Siamo centinaia di persone a cui è stato negato un servizio - conclude Mayer - ancora più grave, è il fatto che non ci hanno dato nessuna riassicurazione sulla ripresa del funzionamento dello sportello e sui tempi da attendere, eppure ne vale della nostro diritto alla mobilità». Lo sportello, oggi chiuso per mancanza di personale, aveva registrato stop forzati anche nel 2019, sempre per mancanza di impiegati da dedicare al servizio.