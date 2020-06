Napoli: permesso sosta residenti, un mese in più per il rinnovo

La validità del permesso sosta per i residenti a Napoli, in scadenza oggi 30 giugno, è prorogata al 31 luglio. C’è dunque un mese in più per rinnovare i permessi per l’anno 2020. Anm ha deciso la proroga in considerazione delle mutate condizioni di rilascio, della chiusura al pubblico dei tre sportelli presenti presso le Municipalità e l’accesso contingentato presso lo Sportello Unico Anm di Via G. Marino a Fuorigrotta.

Gli utenti che mantengono le stesse condizioni del 2019 (stessa auto, stessa residenza e Isee), possono utilizzare la procedura online e pagare con carta di credito su piattaforma smartmobility.anm.it. Per chi è sprovvisto delle credenziali può farne richiesta scrivendo all’indirizzo di posta elettronica infoautorizzazioni@anm.it. Da ieri, lunedì 29 giugno, è attivo lo Sportello unico Permesso Sosta Residenti presso la sede Anm di Via Giambattista Marino, 1 (Fuorigrotta). L'Ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:30. Per accedere è necessario prenotarsi al numero 081.7632191 (attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13).

Chi deve fare richiesta del Permesso sosta residenti per la prima volta, e per l'utenza che ha modificato le condizioni (auto, residenza e Isee) è possibile anche inviare e-mail a una delle tre caselle di posta di seguito indicate, allegando esclusivamente in formato pdf l'intera documentazione prevista dai moduli (moduli di richiesta, documento di riconoscimento, carta di circolazione auto, bonifico riportante il numero CRO, etc.). Si ricorda che non sarà accettato il pagamento con bollettino postale. Le mail sono ufficiopermessidante@anm.it, ufficiopermessichiaia@anm.it, ufficiopermessivomero@anm.it.

Tutte le informazioni di dettaglio al sito web ANM all’indirizzo: http://www.anm.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1791&Itemid=489.



