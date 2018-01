Lunedì 15 Gennaio 2018, 08:34 - Ultimo aggiornamento: 15-01-2018 09:59

Poggiomarino. Le maschere di Scream, un noto film horror degli anni Novanta, a coprire il volto. Le tute nere, le armi in pugno: sono sbucati da un furgone i tre rapinatori che hanno effettuato un raid all'interno dello zuccherificio D'Avino di Poggiomarino, una delle attività produttive più note della regione, con clienti in tutto il mondo. I malviventi hanno tenuto in ostaggio il personale e i titolari dell'azienda per oltre trenta minuti, poi si sono dileguati portando via il denaro incassato dall'attività dello store: oltre alla produzione, infatti, nello zuccherificio di località Longola, ai confini con Striano, è possibile acquistare prodotti direttamente e spesso i negozi e i supermercati della zona si riforniscono lì. Un viavai di auto e piccoli camion che si fa più intenso soprattutto il venerdì, il giorno in cui è avvenuta la rapina. Il bottino ammonta a decine di migliaia di euro: questa mattina i proprietari faranno ulteriori conteggi e comunicheranno la cifra ai carabinieri, che stanno indagando sulla vicenda.I rapinatori hanno atteso che il cancello si aprisse per far uscire proprio un furgone che aveva appena effettuato un carico: prima che le porte potessero richiudersi, si sono introdotti e sono usciti dal loro automezzo con le armi in pugno. Hanno chiuso negli uffici il personale amministrativo e si sono fatti consegnare i soldi dal titolare, minacciandolo più volte. Poi sono scappati via, facendo perdere le proprie tracce. Quando i carabinieri sono arrivati, il colpo era già stato consumato: i militari hanno acquisito le immagini della videosorveglianza ed hanno ascoltato le persone coinvolte nella rapina.Secondo le testimonianze, almeno uno dei tra malviventi aveva un marcato accento straniero: una circostanza che non aiuta molto gli investigatori, visto che i rapinatori sono stati molto attenti a coprire l'intero corpo con tute nere e ad indossare maschere di carnevale per non essere riconosciuti. Tra i titolari dello zuccherificio, una attività presente a Poggiomarino dal 1927 e tramandata di generazione in generazione, regna lo sconforto: «Abbiamo avuto paura, per fortuna non c'erano bambini con noi e tutti hanno mantenuto la calma». Poi la promessa: «Andiamo avanti e restiamo al Sud. Nonostante episodi del genere crediamo ancora che si debba investire su questo territorio».