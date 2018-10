Napoli nella morsa del maltempo: strade allagate, piovono alberi tra Bagnoli e Pianura

Lunedì 29 Ottobre 2018, 09:34 - Ultimo aggiornamento: 29-10-2018 09:48

Dopo una notte di forti piogge e venti, a Napoli si iniziano a contare i primi danni. Allagamenti e difficoltà nella circolazione si stanno registrando tra Fuorigrotta, Pianura e Bagnoli. Ma non basta. Tra la IX e la X Municipalità le raffiche di vento hanno sradicato due grossi alberi tra via Cannavino e la piazzetta di Bagnoli. Nel primo caso gli stessi cittadini hanno provveduto a rimuovere il pericolo dalla carreggiata, mentre a Bagnoli è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco.«Chiediamo da tempo una messa in sicurezza dell’area - affermano i residenti di Bagnol - Questo non è il primo caso di crollo o allagamento. Se la pioggia continuerà in questo modo, a breve saremo bloccati in casa. I sistemi fognari salteranno e le acque si accumuleranno impedendo il passaggio di auto e pedoni. Siamo completamente abbandonati».