Pesca di frodo nel lago Fusaro: multati dai carabinieri forestali

In questi giorni i Carabinieri forestali di Napoli sono impegnati - di intesa con il parco regionale dei Campi Flegrei - nei servizi volti al contrasto della pesca di frodo, specie in zone protette dove aumenta il rischio che i fondali possano essere irrimediabilmente danneggiati. A Pozzuoli – all’interno del parco regionale dei Campi Flegrei – i carabinieri forestali hanno effettuato diversi controlli nei laghi Lucrino, d’Averno e Fusaro. Proprio a Bacoli, in via Spiagge Romane nei pressi dello specchio d’acqua del Fusaro, i militari dell’arma forestale di Pozzuoli hanno sanzionato 3 persone perché trovate a pesca senza la prevista licenza.

