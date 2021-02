Blitz contro la pesca di frodo nel porto di Acquamorta, a Monte di Procida. La guardia costiera ha emesso una multa da mille euro, dopo aver sequestrato l’attrezzatura e dieci chilogrammi di molluschi (murici spinosi) ad un cittadino 55enne di Pozzuoli. Il sub amatoriale era intento a pescare nonostante il divieto vigente. I molluschi, ancora vitali, sono stati rigettati in mare.

Il blitz è stato eseguito dalla guardia costiera di Monte di Procida, diretta dal comandante Luigi Carputo, in sinergia con la Direzione marittima di Napoli e il comandante Pietro Giuseppe Vella, la capitaneria di porto di Pozzuoli, coordinata dal comandante Cosimo Pichierri. I controlli proseguono serrati nei prossimi giorni. L’intento è di evitare che sulle tavole dei consumatori giungano prodotti privi delle garanzie igienico-sanitarie. L’attività continua ad ampio raggio, al setaccio la litoranea. I guardacoste hanno sanzionato anche un cittadino per aver abbandonato una barca sulla spiaggia di Torrefumo a margine dell'approdo. Per lui una multa da 600 euro e una diffida a rimuovere e smaltire il natante. In caso contrario il Comune procede in danno, come da ordinanza municipale.

