Torre del Greco, pesce spada sotto misura sequestrato dalla Guardia Costiera

Martedì 30 Aprile 2019, 18:07

TORRE DEL GRECO - Pesce spada sotto misura: sequestro al porto. L’operazione è stata condotta dalla Guardia Costiera sotto il controllo dell’area Pesca della direzione marittima della Campania nelle aree del porto di Torre del Greco nel corso di un’attività di monitoraggio della pesca marittima e commercializzazione dei prodotti ittici.L’intervento, oltre a comportare il sequestro del prodotto, ha portato anche all’elevazione di cospicue sanzioni amministrative ai danni del trasportatore e dell’imbarcazione sulla quale è stato individuato il pesce spada.«Il pesce spada, al pari del tonno rosso – fanno sapere dalla Capitaneria torrese – è considerata una specie ittica a rischio, per la quale vige una normativa nazionale ed europea molto stringente. In particolare la pesca di esemplari al di sotto della taglia minima, che non abbiano raggiunto l’età riproduttiva, arreca un ingente danno alle specie alterando, inoltre, l’equilibrio dell’intero ecosistema. Per far rimanere il nostro mare pescoso è, dunque, importante che gli esemplari giovani siano lasciati liberi di nutrirsi e riprodursi fino allo stadio adulto».