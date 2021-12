Pescivendolo ucciso a Boscoreale, il retroscena: «Pistola puntata sulla figlia, ha reagito per difenderla»

«Antonio Morione ha reagito dopo aver visto la pistola puntata in faccia alla figlia e alla nuora, due ragazze, entrambe minorenni, che stavano lavorando in pescheria. Voleva difendere loro, non l’incasso». Con la giovane vedova ancora sconvolta per la tragica sorte toccata al marito 41enne, ucciso davanti ai suoi occhi la sera del 23 dicembre nella loro pescheria di via Giovanni Della Rocca a Boscoreale, è l’avvocato Marco Izzo – legale di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati