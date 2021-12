Pescivendolo ucciso a Boscoreale, dolore e rabbia ai funerali di Antonio: «Vogliamo giustizia»

È il giorno dei funerali di Antonio Morione, il commerciante ittico ucciso, nel tentativo di difendere l’incasso, la sera dell’antivigilia di Natale, il 23 dicembre, fuori al suo negozio di via Della Rocca a Boscoreale, da alcuni rapinatori.

La salma, prima di recarsi nella chiesa dello Spirito Santo di Torre Annunziata - il rito sarà celebrato dall'arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia alle 16,30 - si è fermata nei pressi della pescheria boschese dove è stata accolta, sulle note di «Sta passando novembre» di Eros Ramazzotti, da quasi un migliaio di persone che gli hanno tributato un lungo applauso, rotto solo da urla che chiedevano giustizia.

Lo stendardo del comune di Boscoreale, che ha proclamato il lutto cittadino come l’Ente oplontino, ha atteso l’auto funebre nella centralissima strada cittadina.

Una delegazione di Europa Verde composta dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e del coportavoce regionale Fiorella Zabatta partecipa ai funerali. «Noi saremo sempre dalla parte delle vittime della criminalità, della violenza e della camorra. Siamo stanchi delle celebrazione per i delinquenti e del disinteresse verso le vittime. Serve giustizia e pene dure e certe e non di solidarietà per i delinquenti e gli assassini» hanno dichiarato i due esponenti del partito ambientalista.