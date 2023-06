Domani - mercoledì 14 giugno, alle ore 11,00, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo – l’Assessore alle Politiche Giovanili, Chiara Marciani, interverrà alla presentazione del Pessoa Luna Park che si terrà, fino al 6 agosto, negli spazi dell’ex Ospedale Militare.

Ispirato ai programmi di riuso transitorio degli spazi urbani presenti nelle maggiori capitali europee, il Luna Park Urbano è un progetto finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili.

Si tratta di un progetto culturale itinerante che coniuga, in maniera del tutto inedita, tre temi fondamentali: ecologia, innovazione e promozione culturale. Sulla scia dei programmi di riqualificazione urbana presenti nelle maggiori capitali europee, il progetto consiste nella realizzazione di uno spazio temporaneo all’aperto: un luna park urbano rivolto principalmente ai millennial.

A presentare la ricca programmazione della tappa napoletana, che vede la presenza di laboratori, workshop, giochi, un'area per i bambini e una sezione dedicata alla musica live, interverranno: la direttrice artistica del 'Pessoa Luna Park', nonché una delle ideatrici, Azzurra Galeota e l’artista Roxy in the Box.