â€‹“Pezzame selvaggio”: le guardie ambientali aprono le buste di rifiuti e scovano chi ha sversato

Giovedì 9 Agosto 2018, 09:16

Hanno aperto i bustoni zeppi di ritagli di stoffa, sono risaliti ad una notta marca di abbigliamento e, da lì, alla sartoria che aveva effettuato i lavori per la griffe. E, in questo modo, sono riusciti a comminare una maxi-multa ai titolari dell’opificio, rei di aver sversato decine di sacchi di rifiuti speciali, contenente le cosiddette “pezze”, cioè gli avanzi della lavorazione tessile. Il blitz è stato effettuato dal nucleo di Guardie Ambientali di Palma Campania, che da anni effettuano controlli e verifiche soprattutto nelle periferie della cittadina del comprensorio nolano. Questa volta i ritagli di stoffa sono stati rinvenuti in via Tirone: è bastata l’apertura di una delle buste per consentire di risalire agli autori dello sversamento selvaggio. La nota marca di abbigliamento, infatti, ha subito collaborato con le guardie ed i vigili, indicando la sartoria alla quale aveva affidato i lavori. Gli imprenditori - sversatori riceveranno ora una sanzione di circa 1300 euro e saranno obbligati alle spese per la rimozione degli scarti tessili