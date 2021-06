Pfizer, open day a Napoli con tanti assenti: 16mila prenotati disertano il vaccino

Risultati non entusiasmanti nella quattro giorni Pfizer promossa dalla Asl Napoli 1: un open day iniziato giovedì e in conclusione oggi a Napoli. Su circa 45 mila convocazioni, nelle prime tre giornale, hanno rinunciato a vaccinarsi (ossia non si sono presentati) quasi 16 mila cittadini (oltre il 35 per cento). Che l'adesione fosse tiepida si era colto sin dalle battute iniziali quando i clic sulla piattaforma regionale non hanno mai...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati