Phoenix 2: un altro yatch di lusso al molo stabiese Stabia main port

Sono una meraviglia per gli occhi dei turisti e dei cittadini. Città galleggianti ancorate nel porto di Castellammare. L'ultimo yacht ad attraccare in ordine di tempo, Phoenix 2, bandiera maltese e proprietario polacco con una meravigliosa fenice a prora benaugurante per i lunghi viaggi .

Novanta metri di eleganza con interni ispirati ai favolosi anni '30,

All'interno un salone principale con pianoforte a coda Steinway, un salone di bellezza con sauna, una palestra, due jacuzzi, una sul primo ponte di prua e l’altra al terzo, pertinente la piscina lunga 7.5 metri. Una sontuosa sala cinema interna e una esterna. Progettato per crociere invernali, la zona giardino d’inverno si chiude con pannelli di vetro a scomparsa. La nave può ospitare 12 passeggeri, 28 membri dell’equipaggio, tra cui 3 chef per fornire un servizio unico. L’imbarcazione è disponibile anche per il noleggio. Una settimana costa circa 800 mila euro più spese ( carburante e cambusa).