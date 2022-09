"Pianeta Comunione", primo evento dedicato al settore

Nasce “Pianeta Comunione”, il nuovo evento tutto dedicato al settore che si terrà a Napoli, dal 4 al 7 novembre, al Palaeden di Edenlandia.

La kermesse espositiva vedrà la partecipazione di tutte le aziende coinvolte nel business “Comunione”: dagli atelier, che nel corso della manifestazione daranno vita a sfilate degli outfit della nuove collezioni “cerimonia” 2022 /2023, alle strutture di accoglienza e ristorazione, agli operatori del segmento “beauty”, quali hair stylist e make-up artist, alle aziende di bomboniere, addobbi floreali fino a quelle di audio & video service; ed ancora, coinvolti in prima persona saranno, event and wedding planner, gioiellieri, maestri pasticcieri, agenzie di animazione e di spettacolo come “Comico Sud”, l’esclusiva fucina da cui provengono gli artisti comici del noto format Tv “Made in Sud” che offrirà momenti esilaranti e di puro divertimento a tutti i partecipanti. Inoltre, sono previsti ampi spazi destinati al food & beverage ed all’intrattenimento per tutti i visitatori. “Pianeta Comunione”, ideato e prodotto da Fabio Cristarelli, Diego Chiaiese e Salvatore Postiglione, è ad ingresso gratuito, dalle ore 10 alle ore 22.