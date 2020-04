Riaperta questa mattina la Clinica San Michele di Piano di Sorrento. Sarà sede dell'Usca-Unità speciale continuità assistenziale, destinata al controllo domiciliare dei pazienti Covid-19 positivi della Penisola sorrentina. Convocati, per l'apertura, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che operano nel distretto sanitario 59 dell'Asl Na3-Sud, diretto da Grazia Formisano.

L’intervento dei sanitari delle Usca viene attivato dal medico di medicina generale o dal pediatra di famiglia nel momento in cui si evidenzia la necessità di una visita domiciliare. L’attività dei medici Usca è rivolta ai pazienti Covid-19 dimessi dalle strutture ospedaliere o mai ricoverati, bisognosi di assistenza, compatibili con la permanenza al domicilio e per la cura a casa di pazienti con sintomatologia «simil influenzale», di cui non è certificata l’eventuale positività, ma che devono essere considerati come sospetti casi Covid19.

