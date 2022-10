Piano di Sorrento, aule nuove e allagate doppi turni e caos all'istituto Bixio

Le aule appena ristrutturate sono inagibili da quasi un mese, la dirigente scolastica è costretta a imporre i doppi turni e i ragazzi decidono di disertare le lezioni. Tutto ciò mentre la Città metropolitana tace e i milioni di euro spesi per i lavori vanno in malora. Studenti, docenti e preside del nautico Nino Bixio di Piano di Sorrento sono ancora costretti a fare i conti con l'assenza delle istituzioni, prima tra tutte l'ex provincia, competente nella gestione dell'immobile che ospita il prestigioso istituto che ha formato armatori del calibro di Achille Lauro e Gianluigi Aponte e comandanti coraggiosi come l'eroe della Diamond Princess, Gennaro Arma.



Lo scorso primo settembre furono consegnate sette aule appena ristrutturate. La scuola può utilizzarle intanto che gli operai completano il cappotto termico e l'impermeabilizzazione del solaio di copertura. Il cantiere, però, avanza a rilento. Il 17, con le prime piogge, si riscontrano infiltrazioni di acqua nelle stanze. La dirigente, Teresa Farina, chiede alla Città metropolitana interventi urgenti. Nessuno risponde. La situazione precipita la settimana successiva, quando la penisola sorrentina viene colpita da violenti nubifragi. Le aule si allagano. Ingenti i danni riportati. Nelle stanze compare la muffa e alcune parti di intonaco si staccano. In un'aula crolla il controsoffitto in cartongesso. L'impianto elettrico salta e si rischia di dover buttare le lavagne elettroniche che costano alcune migliaia di euro. Insomma una valanga di soldi gettati via.



«A distanza di due settimane spiega la preside e nonostante diversi solleciti, ancora non ho ricevuto risposte dalla Città metropolitana e così sono stata costretta ad organizzare i doppi turni. Ho avvertito il prefetto Claudio Palomba, l'assessore regionale Lucia Fortini e il sindaco di Meta Giuseppe Tito in qualità di consigliere metropolitano sperando che qualcuno intervenga». Ieri, nel primo giorno dei doppi turni, i ragazzi hanno deciso di non entrare in classe (tranne rare eccezioni).



Nei prossimi giorni è prevista anche una mobilitazione con un corteo dei 700 studenti del Bixio. «La difficoltà maggiore è quella di uscire da scuola la sera, alle 18.30, anche facendo ore da 50 minuti - dice Roberta Desiderio della IV E -. Bisogna poi tenere conto del fatto che circa 480 alunni non sono della Costiera. Io, per esempio, vengo da Scafati ed arriverei a casa intorno alle 21.30 anche utilizzando un pulmino privato pagato dai miei genitori». «Io sono al quinto anno e ho l'esame - aggiunge Francesco Casanova della V B -. È dura fare i turni pomeridiani perché non saprei quando studiare visto che la mattina devo partire per venire a scuola». Si dovrebbero anche sacrificare le attività extrascolastiche. «Io pratico nuoto a livello agonistico mentre molti miei compagni giocano a calcio - conferma Luigi Mazzola della V B - ed ora siamo costretti a dire addio agli allenamenti». Sulla vicenda interviene il sindaco di Piano di Sorrento, Salvatore Cappiello. «La nostra amministrazione - chiarisce - sta collaborando con la Città metropolitana per scongiurare il protrarsi dei doppi turni».