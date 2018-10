Piano di Sorrento, auto si schianta contro villa Fondi: ferito il conducente

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIANO DI SORRENTO - Era alla guida della sua utilitaria, quando ne ha improvvisamente perso il controllo. A quel punto, l'impatto è stato inevitabile: si è schiantato contro il muro di villa Fondi distruggendo la parte anteriore dell'automobile e procurandosi una serie di ferite al volto. Protagonista della vicenda è un giovane di 23 anni, originario di Vico Equense, ora ricoverato nell'ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Sorrento.L'incidente è avvenuto alle 2 della scorsa notte, tra via delle Rose e via Ripa di Cassano. È qui che il giovane è andato a impattare contro il muro di villa Fondi. Sul posto si sono precipitati i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Sorrento che, coordinati da capitano Marco La Rovere, stanno analizzando la condotta del 23enne: c'è il sospetto che quest'ultimo fosse alla guida in stato di ebbrezza. Al momento, comunque, il ragazzo resta in ospedale per gli accertamenti di rito e le cure necessarie, pur non essendo in pericolo di vita.In penisola sorrentina, sempre più stretta nella morsa letale del traffico, gli incidenti stradali sono ormai all'ordine del giorno. Ieri pomeriggio un automobilista ha perso il controllo della propria jeep sulla statale 145 Sorrentina, all'altezza di punta Scutolo, al confine tra Meta e Vico Equense. A salvargli la vita è stata la ringhiera che delimita la parte esterna della carreggiata e che ha miracolosamente retto all'urto evitando che la jeep e il suo conducente precipitassero lungo la scarpata.