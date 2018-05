Piano di Sorrento. Bimbo mangia yogurt in scadenza e finisce in ospedale: «risarcito» con lo stesso prodotto

Giovedì 3 Maggio 2018, 11:36 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2018 11:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piano di Sorrento. Bimbo mangia uno yogurt il giorno della scadenza e va in ospedale: la casa produttrice lo «omaggia» con un pacco di prodotti. A raccontare la storia sono Maria e Michelangelo, i genitori di Giovanni, bambino di 10 anni. Vivono a Piano di Sorrento, dove hanno acquistato una confezione di yogurt alla fragola di un noto marchio italiano.La scadenza era lo scorso 9 aprile e, proprio in quel giorno, il bimbo ha mangiato lo yogurt. Poco dopo, Giovanni si è sentito male ed è stato costretto a correre al pronto soccorso dell’ospedale di Sorrento con mal di pancia, vomito e diarrea. Dopo la diagnosi, i sospetti sono caduti subito sul prodotto probabilmente avariato. In effetti, una volta aperto, l'altro yogurt della stessa confezione - quello in foto - mostrava segni di muffa.Attraverso il loro legale, l'avvocato Stefano Liguori, la famiglia della Penisola Sorrentina ha contattato la casa produttrice che ha proposto l'invio di un pacco di yogurt «freschi di produzione». «Non è la risposta che ci aspettavamo - fa sapere l'avvocato Liguori - e chiederemo il risarcimento dei danni in sede civile».