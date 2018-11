Piano di Sorrento, bonifica dei fondali: subacquei ritrovano ordigno bellico

Venerdì 9 Novembre 2018, 20:21

PIANO DI SORRENTO - Stavano ripulendo il fondale di Marina di Cassano dai rifiuti, quando hanno trovato un ordigno risalente con ogni probabilità alla seconda guerra mondiale. A fare l'incredibile scoperta sono stati i sub impegnati nell'operazione di pulizia delle acque al largo del borgo marinaro di Piano di Sorrento. Ed è proprio qui, nel tratto di mare che bagna la spiaggia riservata ai pescatori, che è avvenuto il ritrovamento. Di conseguenza il capitano di fregata Ivan Savarese, comandante del circondario marittimo di Castellammare, è stato costretto a vietare navigazione, sosta, pesca, balneazione e immersione in una vasta area al largo del molo del porto di Piano. A breve l’ordigno, che in questo momento si trova ancora a mare, sarà rimosso in sicurezza da personale specializzato. «Grazie a questa iniziativa, condotta col contributo della Città Metropolitana e in collaborazione con l’Area marina protetta di Punta Campanella e la Guardia Costiera – ha sottolineato il sindaco Vincenzo Iaccarino – abbiamo ripulito i fondali dai rifiuti e messo in sicurezza il nostro porto».