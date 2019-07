Ormeggi fuorilegge nel porto, raffica di multe a Piano di Sorrento

Giovedì 4 Luglio 2019, 18:31

PIANO DI SORRENTO - Sette contestazioni per uso difforme della concessione demaniale marittima: è il bilancio dei controlli condotti dall'ufficio locale marittimo di Piano di Sorrento, diretto dal maresciallo Paolo Avallone, nel porto di Marina di Cassano. Sotto la lente d'ingrandimento dei militari sono finite le concessioni demaniali marittime per i pontili galleggianti presso i quali vengono ormeggiate le unità da diporto. Così la Capitaneria di porto ha fatto luce su sette casi in cui risultava occupato uno specchio acqueo superiore a quello ottenuto in concessione e in cui non venivano assicurati i posti di ormeggio destinati alle unità in transito come prevede la normativa vigente. Sanzionato anche un uomo che noleggiava abusivamente la propria barca. «L’attenzione del personale militare della Guardia Costiera in tutto il compartimento marittimo di Castellammare rimarrà sempre alta soprattutto durante l'estate - sottolinea il comandante Ivan Savarese - in modo tale da garantire il rispetto della legge e reprimere tutte quelle condotte che possano configurare un'abusiva occupazione del pubblico demanio marittimo».