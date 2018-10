Piano di Sorrento, droga davanti alla scuola: in manette studente-pusher

Sabato 20 Ottobre 2018, 15:50

PIANO DI SORRENTO - Si trovava nei pressi dell'istituto Nino Bixio, la scuola alla quale è iscritto. Quando l'hanno perquisito, prima che cominciassero le lezioni, i carabinieri della stazione di Piano gli hanno trovato addosso un grammo di hashish al quale si sono aggiunti altri 32 grammi della stessa sostanza, 16 di marijuana e il materiale necessario per confezionare la droga nascosti in casa, nella sua camera da letto. Così è scattato l'arresto per un 16enne incensurato di Piano di Sorrento che ora si trova nel centro di prima accoglienza di Napoli, sui Colli Aminei. L'operazione si inquadra nell'attività di contrasto dello spaccio di droga in Costiera avviata dai carabinieri sotto il coordinamento del capitano Marco La Rovere, comandante della compagnia di Sorrento.