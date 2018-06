Piano di Sorrento, pescatore vendeva marijuana a ragazzi sulla spiaggia: arrestato

Venerdì 1 Giugno 2018, 11:28 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 11:28

PIANO DI SORRENTO - Stava vendendo marijuana a tre ragazzi quando i carabinieri l'hanno perquisito e poi arrestato. In manette è finito Giuseppe Celentano, 26enne pescatore originario di Sant'Agnello e già noto alle forze dell'ordine. I militari della stazione di Piano, coordinati dal capitano e comandante della compagnia sorrentina Marco La Rovere, l'hanno notato durante la scorsa notte a Marina di Cassano. E, quando si sono accorti della cessione di droga, sono intervenuti bloccando e perquisendo Celentano che addosso aveva un involucro contenente 35 grammi di erba. La droga è stata sequestrata, mentre il ragazzo è finito ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.