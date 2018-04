Martedì 10 Aprile 2018, 21:06 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2018 21:06

PIANO DI SORRENTO - È caccia alla banda di ladri che, nella tarda serata di ieri, si sono introdotti nel pub "The Bridge" rubando poche decine di euro e due confezioni di birra. A denunciare l'episodio alle forze dell'ordine è stato il 55enne titolare del locale. Stando alle prime ricostruzioni, i "soliti ignoti" sarebbero riusciti a intrufolarsi nel pub attraverso una delle finestre che si affacciano sulla centralissima via delle Rose. Una volta entrati, hanno preso la cassa all'interno della quale erano custoditi circa 50 euro. Sparite anche due confezioni di birra. Per il resto, nient'altro sembra essere stato rubato. Sul caso indagano ora i carabinieri.