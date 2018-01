Venerdì 5 Gennaio 2018, 10:41 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 11:10

PIANO DI SORRENTO. Un uomo di origine indiana e dell'età apparente di 35 anni è stato trovato morto pochi minuti fa sulle colline tra Piano di Sorrento e Sant'Agnello. Il cadavere era riverso sull'asfalto in una traversa di via Nastro Azzurro, via Bosco, sui colli di San Pietro. Sul posto magistrati e carabinieri della compagnia di Sorrento e della Stazione di Piano, chiamati a chiarire la dinamica del decesso dell'uomo, sul corpo del quale pare che non siano stati trovati segni di violenza. Secondo le prime indiscrezioni, l'indiano era senza fissa dimora e lavorava in una panetteria del posto. Prima di essere trovato morto si trovava in compagnia di un connazionale che le forze dell'ordine stanno ascoltando.