«Piano Napoli», task force dei carabinieri nel centro storico: denunciato 24enne col coltello

Mercoledì 25 Settembre 2019, 11:16

Nell'ambito dei controlli previsti dal «Piano Napoli», i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi un 24enne del quartiere San Carlo all'Arena che, durante un controllo in piazza San Giovanni Maggiore a Pignatelli, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Sono stati anche sanzionati tre bar del centro storico per 56mila euro circa in totale: si tratta di sanzioni amministrative per la mancata tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni o per impiego di personale in nero.Sono stati, inoltre, segnalati alla prefettura quattro assuntori di sostanze stupefacenti: due i grammi di marijuana sequestrati.Infine, sono state controllate 126 persone ed elevate 13 contravvenzioni al codice della strada per più di 9mila euro in tutto: tre i veicoli senza copertura assicurativa e due senza revisione fermati dai carabinieri.