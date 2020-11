«Mi addolora profondamente darvi la triste notizia di un altro nostro concittadino che è venuto a mancare a causa del Covid-19». Lo rende noto il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, il quale precisa che l’uomo «era ricoverato in Rianimazione all’ospedale di Sorrento in condizioni critiche».

Si tratta della terza vittima del Covid-19 a Piano di Sorrento da quando è scoppiata la pandemia lo scorso marzo, la seconda in pochi giorni in città e l'ottava in Costiera tra ottobre e novembre. Infine Iaccarino rende noto che «il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl e l’Unita di Crisi Regionale mi hanno comunicato due nuove positività al Covid-19 ed otto guarigioni». Al momento a Piano di Sorrento ci sono 71 persone positive al coronavirus.

