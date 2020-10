A Piano di Sorrento ( Napoli) un dipendente del Comune è risultato positivo. Per questo motivo il sindaco Vincenzo Iaccarino ha ordinato la chiusura per effettuare la sanificazione dei locali e sulla sua pagina di Facebook ha scritto: «Cari concittadini, purtroppo devo comunicarvi che un dipendente del nostro Comune è risultato positivo al Covid-19 ed è pertanto in quarantena domiciliare. Gli auguriamo una pronta guarigione: oggi gli uffici comunali resteranno chiusi per effettuare la sanificazione degli ambienti e sottoporre il personale tutto ai tamponi nasofaringei a cura dell'Unità di Prevenzione Collettiva dell'Asl. Ricordo inoltre che le attività e i servizi continueranno a svolgersi regolarmente in smart working».

LEGGI ANCHE Napoli, 69 persone multate perché in giro senza mascherina

«Vi invito, come sempre, ad osservare scrupolosamente le norme anti contagio, soprattutto in questa fase in cui si sta registrando un consistente aumento dei casi al fine di prevenire la diffusione del virus nell'interesse di tutta la nostra comunità. Insieme supereremo questo brutto momento», conclude il sindaco Iaccarino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA