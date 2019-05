Sorrento: rapina nella stazione Circum, pugni in faccia per uno zaino

Giovedì 30 Maggio 2019, 17:10

Gli agenti del commissariato di Sorrento hanno arrestato Federico Russo, 22 anni, per il reato di rapina e lesioni aggravate. I poliziotti sono intervenuti, poco dopo le 22 di ieri sera, presso la stazione della Circumvesuviana di Piano di Sorrento dove era stata segnalata un’aggressione. Gli agenti hanno notato un uomo col volto insanguinato ed un altro che lo minacciava mentre frugava in uno zaino.I poliziotti hanno accertato che il 22enne aveva aggredito la vittima quando quest’ultimo si era rifiutato di consegnargli soldi e cellullare. L’aggressore colpiva il malcapitato più volte con pugni al volto e si impossessava dello zaino che questi aveva in spalla. Il giovane è stato arrestato e condotto presso il carcere di Poggioreale.La vittima invece è stata medicata presso un ospedale locale con una prognosi di 15giorni ed è rientrata in possesso dei suoi effetti personali.