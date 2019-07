Una piantagione di canapa indiana nel terreno vicino casa: denunciato 22enne nel Napoletano

Mercoledì 10 Luglio 2019, 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del commissariato di Torre del Greco hanno indagato in stato di libertà un giovane di 22 anni per coltivazione, produzione di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Attraverso un'attività investigativa, i poliziotti hanno accertato che, in via Carbolillo, c'era un appezzamento di terra nel quale erano coltivate delle piante di marijuana.Ieri pomeriggio è scattata l’operazione. Gli agenti hanno raggiunto il luogo indicato notando una coltivazione di 200 piantine di canapa indiana dell’altezza media di 40 cm. Entrati nell’appartamento da cui l’uomo era uscito, hanno scoperto un laboratorio di droga, un box serra completo di lampade, aeratore motorizzato, estrattore aria, trasformatori, bilancino di precisione e fertilizzanti.Sono stati rinvenuti e sequestrati anche circa 11 grammi di oppio, 400 di marijuana in foglie e semi e la somma di 85 euro. Droga, denaro e attrezzature sono stati sequestrati mentre il 22enne è stato indagato.