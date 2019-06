Sabato 8 Giugno 2019, 15:08

Un 23enne di Torre Annunziata già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, Asdrubale Salvatore Improta, è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Trecase mentre, insieme con un 13enne incensurato, annaffiava otto piante di cannabis in un terreno su via Colonne.I due sono stati bloccati e perquisiti: il 23enne aveva addosso tre bustine di marijuana; altre 47 erano nascoste nel terreno tra i vasi delle piante di cannabis. Il tutto è stato sequestrato insieme a un bilancino di precisione e bustine di cellophane.