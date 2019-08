Mercoledì 7 Agosto 2019, 12:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sequestrata dalla polizia di San Giuseppe Vesuviano una grossa piantagione di hashish di diversi metri quadri. Le piante dell’altezza di circa due metri erano coltivate in un terreno alla periferia a valle della cittadina, tra via Belvedere e via Fiordalisio, e ben occultate da un ricco canneto. Gli uomini della squadra anticrimine e investigativa del commissariato con il supporto dell’ufficio volanti, diretta da Maurizio D’Antonio, erano in perlustrazione alla ricerca di latitanti quando si sono imbattuti nella sostanziosa piantagione. Undici chilogrammi di “erba” sequestrati. Le indagini sono tuttora in corso per risalire ai responsabili del lucroso traffico di hashish nella zona vesuviana.