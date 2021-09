Piantagione di marijuana nel centro storico di Pomigliano: sequestro della municipale

Una coltivazione di piante di cannabis per la produzione di marijuana, l'erba stupefacente, è stata sequestrata ieri nel centro storico di Pomigliano dai poliziotti municipali diretti dal comandante Luigi Maiello.

Gli agenti del colonnello Maiello sono riusciti a scoprire la piantagione grazie a un drone che con la sua telecamera ha immortalato in diretta le piante di cannabis che ormai avevano raggiunto un'altezza considerevole, in un piccolo giardino ubicato in un cortile del vecchio centro di Pomigliano, in via Abate Felice Toscano, a un centinaio di metri dal centrale corso Vittorio Emanuele. Il drone era stato fatto volare per effettuare un controllo sulla viabilità ma poi gli agenti municipali hanno fatto la sorprendente scoperta e sono subito intervenuti.

Sul posto, nel cortile identificato, hanno trovato un giovane di 29 anni, ritenuto il responsabile della coltivazione illegale. Le piante, per un totale di dodici chili di sostanza stupefacente, sono state tutte sradicate dal giardino e portate nel deposito del comamdo della polizia municipale. Il giovane ritenuto responsabile della realizzazione della piccola piantagione è stato denunciato a piede libero.