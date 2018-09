Sabato 8 Settembre 2018, 16:39 - Ultimo aggiornamento: 08-09-2018 17:07

Una florida piantagione di marijuana in una serra nel fondo attiguo all'abitazione di sua proprietà: in un mirato controllo nel comune di Massa Lubrense, i poliziotti hanno scoperto e distrutto quindici piante di marijuana, dell’altezza di 2 metri cadauna e per un peso lordo totale di 26 kg circa. Arrestato il proprietario di casa.