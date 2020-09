Pianura, 22enne arrestato per droga: beccato in auto

Gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Girolamo Cardano due persone a bordo di un’auto ed hanno trovato il passeggero in possesso di due involucri contenenti complessivamente circa 210 grammi di cocaina e della somma di 130 euro. Emanuele Tasco, napoletano di 22 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. © RIPRODUZIONE RISERVATA